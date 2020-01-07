新北市長朱立倫（左三）送上包子，預祝國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔（右三）「包中」。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕對著爆棚的支持者說，瓊瓔需要10萬票才能重返國會，現場湧入1萬人，還缺9萬人，每人要再拉10票。（王文吉攝）

高雄市長夫人李佳芬為楊瓊瓔站台，一同比出「6號」手勢，並致贈果凍、青蒜，預祝高票凍蒜。（王文吉攝）

楊瓊瓔感性回顧3年多來的心情，哽咽說到如果當初沒有落選，這3年多來地方就不會空轉了。（王文吉攝）

選前超級星期二！藍綠大咖齊聚台中第三選區尬場，民進黨出動總統府祕書長陳菊、「水牛伯」游錫堃、行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌陪同洪慈庸車隊掃街；國民黨楊瓊瓔晚間舉辦大雅贏回勝利晚會，前新北市長朱立倫、台中市長盧秀燕及李佳芬站台助講。

朱立倫傍晚助陣楊瓊瓔，陪同掃街拜票，車隊行經后里鬧區，許多熱情民眾站在門口搖旗高喊「楊瓊瓔凍蒜」，還有人從2樓窗戶探頭猛揮手表達支持。朱晚間趕場出席楊瓊瓔在雅潭夜市舉辦的大雅贏回勝利晚會，李佳芬、盧秀燕也到場助講，籲用選票力量下架民進黨。

「現場1萬人，但是這樣還不夠！」盧秀燕對著爆棚的支持者說，瓊瓔需要10萬票才能重返國會，現場湧入1萬人，還缺9萬人，每人要再拉10票。盧秀燕說，剩下幾天時間，趕快向親朋好友推薦，有經驗、服務勤快、看得到、找得到人，還有和台中市民站在一起的楊瓊瓔。

無黨籍立委洪慈庸一早合體夫婿卓冠廷在神岡區中山路拜票，接著「水牛伯」游錫堃、陳其邁接力車隊掃街，固守神岡、潭子票倉庫，下午立法院副院長蔡其昌陪同回防大雅，晚間再出動「花媽」陳菊陪同潭子車隊掃街。

游錫堃、蔡其昌肯定洪慈庸獲評5次優秀立委，表現有目共睹，呼籲鄉親力保中台灣關鍵一席！陳其邁大讚，洪慈庸是立法院「溫柔的力量」，不僅致力推動軍中人權或社會福利，以及托育、幼教與有感減稅，是重要法案的主要推動者，對於大台中的建設也不遺餘力。

(中時 )