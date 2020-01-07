從美國特別返國投票的首投族謝先生在父親陪同下特別到沈智慧競選總部，為沈智慧加油打氣。（馮惠宜攝）

選舉投票日將近，日前家住北屯的謝姓父子特別到台中第五選區立委候選人沈智慧競選總部加油打氣，她和首投族謝男開心談政見；同選區民進黨立委候選人莊競程則是有前行政院長游錫堃陪同一起進行車隊掃街與市場拜票。

台中五選區選將都把握最後衝刺時間勤走基層，沈智慧也把握和首投族對談時間，在美國念大學的謝姓男子在父親陪同下到沈智慧競總，和她開心的拍照留影，並針對她在立法院催生酒精鎖相關立法，提出看法，也特別詢問恢復特偵組的議題。

沈智慧說，年輕首投族關心選舉很好，台灣民主是世界新興民主國家的典範。只要乾淨選舉，有公平的過程，台灣民主一定會更強大，守護台灣人，守護中華民國國民。

另，行政院前院長游錫堃7日上午第三度為民進黨候選人莊競程助選，先是在莊的競總召開「守護民主、拒絕親中立委」的記者會，他強調，民進黨國會要過半，莊競程這一席最關鍵，隨後也陪同莊競一起進行車隊掃街，並到金谷市場發送文宣，表達力挺之意。

莊競程則是高分貝表示，他的文宣哪一項敘述是不實的？拜託沈智慧出來跟他對質。他指出，他是一個新人參選，一路走來都是跟選民訴求自己的理念、訴求自己的理想，他不怕人家比較，不怕人家檢視。

(中時 )