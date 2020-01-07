美國狙殺伊朗將領蘇雷曼尼，伊朗揚言已準備13套劇本報復。美國軍方預期伊朗可能一或兩天內就會有重大攻擊，也許鎖定美軍重要將領。美、伊劍拔弩張，菲律賓總統杜特蒂下令軍方准備部署飛機和船隻，撤離在伊拉克、伊朗和臨近中東國家的數千名菲律賓工人。

伊朗最高國家安全委員會官員夏卡尼揚言，委員會已討論13套報復劇本，即使最弱的一套，也足以成為美國人歷史性的夢魘。

美軍正積極準備因應伊朗可能採取的報復行動，美方預期伊朗在一、兩天內就發動某種「重大」攻擊，伊朗可能想「以牙還牙」，攻擊美國高層領導人，也許是軍方指揮官。

一位官員透露，伊朗已派出一些艦艇，雖然目前還不清楚用意何在，但他們有可能迅速出動發動攻擊。

波斯灣戰雲密布，菲律賓準備撤僑。中東是菲律賓勞務輸出的最大目的地，每年輸出超過100萬人。該地區也是海外菲律賓人現金匯款的第二大來源。

(中時 )