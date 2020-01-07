很多色神棍都喜歡騙財騙色，不過印尼居然有這麼一個地方號稱在當地跟陌生人發生關係就可以帶來好運，據說曾經高達八千多人在此一起拼「轉運」。不過，當地政府早已下令禁止這種活動，也掃蕩了山上的聲色娛樂場所。

外媒報導，印尼爪哇的「科穆庫斯山」被稱作「性愛山」(Sex Mountain)。當地有個流傳5百多年的古老傳說，只要「每35天、連續7次，在山頂神廟前發生非婚性行為，就可以帶來好運與財富」。據說許多人真的從各地來到山頂神廟前祈禱，接著就在現場找一位性伴侶，發生關係，同時也吸引許多性工作者、貧窮女性就在神廟附近賣淫。

曾有澳洲記者實地拍攝影片，發現參與該轉運活動的人不分男女，甚至有政府官員、已婚男女在場。而山上也蓋了各種房間供人轉運十分奇葩。

據悉，早在2017年當地衛生部門就證實在科穆庫斯山附近的居民中，已有12人因為賣淫行為，感染了愛滋，但強調受感染者不是當地人，是為了賣淫專程從外地而來。現在，當局也加強取締這類的賣淫行為，希望能遏止愛滋病蔓延。

(中時電子報)