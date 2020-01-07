不丹皇室在新年一開春就洋溢喜訊，皇后吉增．佩瑪（Jetsun Pema Wangchuck）懷著第2胎，當她牽著3歲的大兒子吉格梅小王子（Jigme Namgyel Wangchuck）公開露面，即使穿著厚重的傳統服飾，身型卻依舊纖細。

不丹在1970年代就提出將GNH（Gross National Happiness，國民幸福指數）擺在GDP之前，比起經濟成長，更重視國民的幸福與快樂。儘管近年高度現代化讓不丹不再是以往的世外桃源，更有數據指出國民心理幸福感（Psychological Well-being）下降，但看了不丹國王與皇后的愛情故事，還是讓人幸福感油然而生。

2019年12月不丹國慶典禮，宣布吉增．佩瑪已懷第2胎。（圖片來源：取自queenjetsunpema IG）

據說不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）17歲那年，就對當時只有7歲的吉增．佩瑪一見鍾情，當時旺楚克還只是王子，立刻下跪求婚，約定好等到吉增．佩瑪長大，要娶她為妻。

兩人成長後各自接受西方教育，旺楚克取得牛津大學碩士學位，吉增．佩瑪也遠赴英國倫敦攝政學院（Regent's College）攻讀國際關係、心理學與藝術史。或許兩人都不曾忘記青梅竹馬的約定，多年後再相遇，彼此身邊都沒伴侶。

旺楚克在2008年、他28歲那年登基，成為全球最年輕國王，2011年迎娶吉增．佩瑪，不丹超過5萬名平民參與婚宴儀式。當時只有21歲的吉增．佩瑪成為全球最年輕皇后，這一天距離旺楚克和吉增．佩瑪的初見面，整整相隔14年。

旺楚克的父親根據不丹傳統擁有4個老婆，旺楚克卻打破不丹一夫多妻的傳統，只娶了吉增．佩瑪這個「唯一」。

他曾對當地媒體透露：「我等了好久才走入婚姻，但什麼時候結婚並不重要，重要的是和對的人結婚，我確定我娶的就是對的人。」

吉增．佩瑪雖然是平民出身，但家境堪稱優渥，家族更與皇室有所淵源。她的父親是飛行員，曾祖父曾任不丹地方父母官，外祖父的姊妹則嫁給了不丹第二任國王。

因此吉增．佩瑪一路在印度、英國等地接受良好教育，還熱愛籃球與藝術。旺楚克曾說，作為皇后最需要具備的特質是「毫無保留地侍奉人民和國家」，吉增．佩瑪就是他心目中完美的皇后人選，「她是個很棒的人，也非常有智慧，」他說。

吉增．佩瑪與凱薩爾．旺楚克2019年10月赴日參與德仁天皇就職儀式。（圖片來源：取自queenjetsunpema IG）

吉增．佩瑪在2016年2月生下長子吉格梅，一家三口立刻成為不丹最佳代言人。過去不丹國王的婚婚多半是政治聯姻，旺楚克與吉增．佩瑪被認定是不丹第一樁「因愛而結合」的皇室婚姻，不僅革新了皇室形象，也開拓了與西方的聯繫。

2016年4月，英國威廉王子與凱特夫婦連袂造訪不丹，兩對金童玉女相會，自然被國際媒體拿來對照比較，旺楚克與吉增．佩瑪也開始被稱為「不丹版的威廉與凱特」。

不只夫妻倆受歡迎，兩頰圓滾滾的吉格梅人氣也直逼英國喬治小王子。一家三口仿照英國皇室模式到海外出訪，2019年10月更到日本參加德仁天皇的就職儀式。

不丹皇室2019年11月公開的月曆，就以吉格梅小王子穿日本和服的照片做為主圖，據說這套和服就是日本皇室的禮物。

不丹1974年才開始開放遊客入境，也是全球最後一個開放電視與網路的國家。近幾年不丹積極與國際接軌，雖然人民生活因加速現代化而大幅改變，但國王與皇后的堅貞愛情，似乎仍是一片與世無爭的童話淨土。

資料來源：BBC、Business Insider

(中時電子報)