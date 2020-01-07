美軍上周斬首伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），導致美伊關係劍拔弩張，比特幣也在短短數天急漲超過一成。然而比特幣重拾漲勢，也引發外界對於它是否能像黃金一樣，在地緣與經濟動盪時成為資金避風港的辯論。

比特幣7日續漲到近7,900美元，與8,000美元大關僅有咫尺之距。自蘇雷曼尼2日遭美軍無人機擊斃後，該數位貨幣在數日間強彈逾10％。

對一些分析師與投資者而言，比特幣這波漲勢，似乎意味它已成為在政經動盪升高時，像黃金一般的避險資產。

deVere Group金融顧問公司創辦人葛林（Nigel Green）認為，比特幣正坐實「數位黃金」之名。

數位資產研究公司聯合創辦人西普拉羅（Greg Cipolaro）也表示，就歷史而言，動亂與戰爭的確帶動比特幣需求增加，因此在某種程度「比特幣可稱為避險資產。」

比特幣過去曾在中東緊張加劇時攀高。例如2017年沙國政府以打擊貪腐為名，拘禁多名皇家成員，就引發該貨幣走揚。

不過Quantum Economics創辦人葛林思潘（Mati Greenspan）指出，比特幣的避險角色仍無法與黃金相提並論。根據一項分析指出，雖然比特幣與黃金相關係數已從2018年的負0.04升高到最近的0.15。但兩者「相關性不是非常強勁」。

(工商 )