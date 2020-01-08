新華社報導，中共中央政治局7日召開會議，會議指出，2020年為決勝全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，觀大勢、謀全局、抓大事，凝心聚力、擔當作為，扎扎實實做好各項工作，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

報導指出，中共中央政治局常務委員會7日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

會議表示，2020年是決勝全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，把黨的領導體現到工作各領域各方面各環節。

會議表示，要堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，觀大勢、謀全局、抓大事，凝心聚力、擔當作為，扎扎實實做好各項工作，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。要按照新時代黨的建設總要求，以政治建設為統領，加強黨組自身建設，認真履行管黨治黨主體責任，鞏固深化「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，一以貫之落實中央八項規定及其實施細則精神。

會議強調，新的一年裡，中央書記處要帶頭增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，圍繞中央政治局和中央政治局常委會工作安排，緊扣全面建成小康社會目標任務，完成好黨中央交辦的各項任務。

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