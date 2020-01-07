2019年台灣工具機出口雖受中美貿易戰衝擊而降至30.64億美元，比2018年減幅16.2％，表現優於台灣區工具機暨零組件公會原本預期年減幅達17％～17.5％。

台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件公會彙總統計資料，2019年12月台灣工具機出口值2.53億美元，比2019年11月成長2.3％，但比2018年同期相比，年減幅達22.3％；2019年工具機出口值30.64億美元，比2018年減少16.2％。

其中2019年12月工具機外銷中國大陸及香港金額為8,070萬美元，比2019年11月年成長16.3％；使得台灣工具機2019年銷往大陸年減幅縮減至21.9％。2019年12月銷往美國、印度、越南及土耳其等地市場，均比2019年11月成長。尤其2019年台灣工具機出口越南、日本及俄羅斯三地成長，年成長分別是13.3％、13.3％、10.4％。

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