蘇花改6日正式通車，大同今（7）日宣布，大同民國104年拿下蘇花改交通控制系統標案4.7億元，負責建置蘇花改整條線路的網路傳輸、隧道機房及隧道安全通訊，大同將依工程進度認列營收及獲利。

大同指出，大同民國104年標得蘇花改交通控制工程系統案，蘇花改是施工最為困難之區域的台9線蘇花公路山區路段改善計畫，途經台灣地質條件最複雜的山區，大同負責蘇花改整條線路的網路傳輸、隧道機房及隧道安全通訊，在蘇花改全線通車，這項交通控制工程也全線同步上路，為大同在智慧交通系統整合實績寫下新的里程碑。

大同表示，蘇花改全案工程穿梭於蘇澳至大清水間的山岳與海岸沿線，8座隧道合計24.5公里，包括鼓音橋聯結之觀音隧道與谷風隧道，長度12.5公里，是僅次於雪山隧道的長隧道。大同負責蘇花改全線交控系統之傳輸及光纖監測、隧道廣播、無線電話、有線電話、不斷電、大貨車儀控等系統，所有網路資訊是透過大同建置的光纖網路，連線到行車管理控制中心，達到交通運行智慧化管理。

(工商 )