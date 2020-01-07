國民黨總統候選人韓國瑜夫妻感情是否受「王小姐」影響？李佳芬晚間在台中助選時主動提到，這麼重要的總統選舉，執政黨應該告訴老百姓「牛肉是什麼」，結果都在討論我們夫妻感情好不好，「感情不好，會替韓市長跑那麼遠，調時差調得我頭昏腦脹，太奇怪了吧！」
李佳芬晚間為楊瓊瓔助講時，主動提到「夫妻感情」。她說，一個這麼重要的總統選舉，執政黨應該告訴老百姓「你有多照顧我們，你要多為我們設想」，老人要怎麼照顧、要給上班族好的待遇、如何讓年輕人有好的前途。
「這些通通都沒有，都在討論我們感情好不好，這麼奇怪的選舉，太看重我們夫妻了！」李佳芬表示，這是在選一個國家領導人，她不捨王小姐、黃文財都很倒楣，每天每天被拿出來談，讓他們不知道怎麼辦。
「我們夫妻感情不好，會替韓市長跑那麼遠，調時差調得我頭昏腦脹，太奇怪了吧！」李佳芬最後強調，因為對手沒東西能講，執政黨的執政成果是空的！所以才拿對手的家事做文章。
(中時 )
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