越南恐怖片《古曼童》改編自越南首起連續殺人事件，講述住在湄公河三角洲村莊的聾啞女孩索依，在偶然之下認識了一位自稱是薩滿和治療師的陌生人小耿。在小耿奇蹟般地治癒了一個當地人後，他很快便贏得村民的信任與讚賞。索依也因而被小耿深深吸引，兩人不久便陷入熱戀並結為連理。然而當索依無意間發現小耿過往的黑暗祕密，以及他試圖尋求永生的恐怖計畫後，她的美夢很快地成為了一場噩夢。

「古曼童」為流傳於越南、泰國和印尼等國家的民間習俗，在九零年代盛行於越南，卻也造成了震驚越南當地的社會新聞。古曼童雖起源於泰國，「古曼童」在泰語本來的意思解作「金童」，是將早夭的嬰兒或人骨，配屍油再經過高僧的加持，可以帶給供養人意外的財富。不只流行於泰國、越南，在台灣也有許多人為了求明牌、生意發大財，而信奉「古曼童」，其中最常見於特種行業、黑社會和賭徒圈。

古曼童起源於泰國，是將早夭的嬰兒或人骨，配屍油再經過高僧的加持。（圖／車庫娛樂提供）

電影《古曼童》改編在九零年代越南社會事件，有一位自稱薩滿的治療師，藉由古曼童來欺騙因生活不順利的脆弱女性，將她們騙到租屋處並且將她們殺害，並埋藏於家裡附近的空地。不只在越南有著以古曼童欺騙女性的連續殺人事件，在印尼甚至有多達四十二名女子受害，年齡分布於十七歲至四十歲不等。

【古曼童】電影預告

(中時電子報)