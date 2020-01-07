台中市警局第四分局春節防搶演練，過程中真的破窗，宛如真實情節上演。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局第四分局春節防搶演練，找來男偵查隊員扮貴妃、太監，貴妃還被從車內抓出，現代警察抓古裝貴妃，畫面很「突兀」。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

二名清朝時期，穿越來民國的貴妃與太監，因身上銀兩耗費殆盡，動上台灣銀行黎明分行的歪腦筋，帶上一隻手槍，進入行搶，轄區員警迅速到場，疑因「清朝人」槍法不夠熟練，兩三下就被現代警察一網成擒，悔恨莫及，直說我要變回「現代人」！

原來是台中市警局第四分局，因應春節將至，金融機構現金交易變多，容易引起歹徒覬覦，為提升國內金融機構員工臨場應變技巧及宣導防搶觀念，舉行防搶演練，為了使演練更吸睛，大玩時下電視劇流行的穿越劇，劇名「娘娘缺銀兩，竟然搶銀行！」找來偵查隊二名男偵查員發揮「臥底專長」喬扮成太監及貴妃娘娘，只見貴妃阿娜多姿搖著屁股走進銀行，妖驕模樣讓圍觀者捧腹大笑。

防搶演練期間，警方於接獲報案後，通報線上巡邏員警迅速到達案發現場，也精準掌握歹徒動線，展開圍捕，特別的是，演練過程還使用空包彈，砰砰作響，場面震撼，現場還安排歹徒反鎖車內與警方對峙，警方實施破窗行動壓制歹徒，宛如真實情節上演，讓現場圍觀民眾直呼過癮，更是讚賞警察用心良苦。

第四分局分局長吳耀南指出，因春節期間常有民眾會至金融機構提領大筆現金，容易遭有心人士覬覦，舉辦防搶演練可提升銀行行員應變作為、強化員警攔截圍捕能力、加強民眾自我防護觀念，另外也呼籲民眾需要提領大筆現金時，可向警方申請協助護鈔，以保護自己生命財產安全。

(中時 )