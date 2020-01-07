業界憂心，5G頻譜標金天天破紀錄，上路初期消費者恐怕「用不起」，行政院今天呼籲消費者不必過度擔心，一切讓自由市場機制決定。

第五代行動通訊5G首波頻譜競標持續，國家通訊傳播委員會NCC6日公告暫時總得標金額突破千億元，堪稱全球最貴。有業者擔心上路初期，消費者負擔不起。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府不介入各階段競標過程，也呼籲競標廠商冷靜；另外，由於過去4G首波決標價也破千億，政院也請消費者不用過度擔心，就讓自由市場機制決定。

(中時 )