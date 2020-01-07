5G標金創天價 政院：消費者不必過度擔心 22:142020/01/07 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政院籲消費者不必過度擔心5G用不起問題(Kolas臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 業界憂心，5G頻譜標金天天破紀錄，上路初期消費者恐怕「用不起」，行政院今天呼籲消費者不必過度擔心，一切讓自由市場機制決定。 第五代行動通訊5G首波頻譜競標持續，國家通訊傳播委員會NCC6日公告暫時總得標金額突破千億元，堪稱全球最貴。有業者擔心上路初期，消費者負擔不起。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府不介入各階段競標過程，也呼籲競標廠商冷靜；另外，由於過去4G首波決標價也破千億，政院也請消費者不用過度擔心，就讓自由市場機制決定。 (中時 ) #消費者 #5g #競標 #行政院 #自由市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G商用開跑 產業競爭入深水區 04:092020/01/03 焦點新聞 安侯建業專欄－顧客忠誠度的關鍵 04:102020/01/03 金融．稅務 三星5G手機2019年銷量超越預期 23:072020/01/03 財經 三星5G手機2019年熱銷 市占率過半 04:092020/01/04 全球財經 三星：每兩支5G智慧型手機 就一支是三星出品 22:322020/01/05 財經 以5G為主引擎 助推產業整體升級 04:102020/01/06 焦點新聞 學者觀點－正視無現金社會五大隱憂 04:102020/01/06 產業特刊 《科技》三星Galaxy 5G去年出貨量突破670萬支，本季推5G平板 11:422020/01/06 財經 CES／呈現智慧生活 三星發表新QLED 8K電視 17:002020/01/06 科技 《通信網路》5G手機預期太樂觀！美系外資減碼全新、目標價84元 12:502020/01/07 財經 政治熱門新聞 高雄挺韓站出來 貪食蛇車隊熱爆深綠小港 - 政治 175名博士連署 公開挑戰蔡英文論文 - 政治 黃暐瀚怒批親綠粉絲團 沒有是非 - 政治 馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 - 政治 美《國家利益》期刊：台灣不能再給蔡英文另一個4年 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。