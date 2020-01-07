伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼遭美軍「斬首」之後，波斯灣緊張局勢急遽升高，伊朗國會7日批准了名為「嚴厲復仇」的議案，為即將展開的報復行動鋪平道路。伊朗最高精神領袖哈米尼更擺出硬碰硬的姿態，稱復仇行動必須是針對美國利益「直接且成比例的攻擊」，而且要由伊朗部隊公開進行。

《紐約時報》7日報導說，據三名伊朗消息人士透露，哈米尼罕見現身伊朗最高國家安全委員會，並指示說，為蘇萊馬尼的復仇行動必須由伊朗軍隊公開進行。哈米尼的這一指示，與過去伊朗一向借助「代理人」出擊的戰術，可說大相逕庭。

分析家普遍預料，面對美國這個超級強權，伊朗不可能挑起全面戰爭，而是會發揮自身優勢，以不對稱的方式，直接或透過代理人，如「真主黨」、「哈瑪斯」、伊拉克什葉派民兵等，對美在中東駐軍或外交機構，或對美國的盟友以色列等國進行打擊，使得美防不勝防。

蘇萊馬尼據信與哈米尼關係密切，甚至有可能成為領導人。哈米尼3日發表聲明，曾劍指美國稱 「等待那些手上留有將軍鮮血之人的，將是無情的復仇。」

(中時 )