新浪財經指出，能源分析師認為，地緣政治緊張局勢的急劇升級，極有可能導致中東出現意外的石油供應中斷，這加大了油價再次飆升的可能性。

油價之前兩個交易日大幅上揚，因美國1月3日對巴格達實施無人機襲擊，炸死伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼，德黑蘭方面採取報復行動的可能性，讓人們擔心中東衝突升級和石油供應中斷。

PVM Oil Associates高級分析師Tamas Varga週二表示：「從美伊關係的最新情況中得出的結論是，地緣政治風險更有可能變成計畫外的供應短缺，而不是消失。」「唯一的問題是何時以及以何種形式出現。」

伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼的去世加劇了華盛頓與德黑蘭之間本已高度緊張的局勢，許多投資者日益擔心，衝突不斷擴大可能會破壞全球石油供應。歐亞集團的分析師表示，自12月初以來，布倫特原油期貨價格上漲了近10美元，突顯了地緣政治風險顯著增加。

(旺報 )