5G競標今（7）日持續進行第一階段數量競標，已經20天都沒有結果，暫時總得標金已達到1065.43億元，就快要挑戰當年4G第一次釋照的天價標金1186億元。其中最熱門的3.5GHz頻段，單價已經超過底價的3.3倍。

5G首波數量競價進入第20天，累計200回合，NCC表示，本日結束時暫時得標價合計1065.43億元。10個回合之中，3.5GHz分別有4個回合沒有業者提出需求、兩次達到下一回合單價升1.03倍的標準，目前3.5GHz每單位回合價為38.85億元，明日首個回合單價會再加倍。

NCC也不斷呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。

NCC表示，各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1048.95億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第200回合) 38.85億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升331.7％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )