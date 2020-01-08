記者梁世煌／綜合報導

由於年節效應的關係，不少行業正值旺季，大陸各城市的薪資水準也跟著水漲船高。58同城7日發布的《2019四季度人才流動報告》顯示，2019年第4季，上海以9663元（人民幣，下同）的企業支付月薪在大陸各城市之間排名首位，杭州則以9416元緊隨其後。

根據58同城的調查，目前大陸在工資（月薪）最高的前十大城市依序包括上海、杭州、廣州、深圳、成都、東莞、北京、武漢、鄭州、重慶。其中以上海的9663元最高，排名第10的重慶，其月薪水準則為6736元。

值得注意的是，北京雖然在月薪10大城市中僅排名第7，但在薪資成長方面卻是居各城市之冠。58同城指出，若從薪資增幅來看，北京以15.36％的年增長率排名第一，其次是杭州、武漢和成都，均有11％以上的增長，這顯示大陸的一線、新一線城市的「加薪」行情相當不錯。

(旺報 )