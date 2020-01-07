美式連鎖賣場好市多（Costco）不僅販售「量多價優」的進口商品外，結帳後的「小吃部」更是必逛之處。其中，好市多披薩更是經濟實惠，相當受到民眾喜愛。不過有位民眾到好市多購買整片「京醬口味」披薩後，回家發現似乎有問題，於是拍照上傳好市多社團詢問網友是什麼情形，網友一看照片大驚：快去退貨！

原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，之前都在好市多購買下威夷披薩，這次特別選了「京醬烤雞口味」披薩，卻發現顏色不太對勁，是不是有問題？然而網友見原PO拍的照片後大驚「這⋯⋯當然不正常呀！」

原PO吃膩夏威夷口味，去好市多特別選了「京醬烤雞口味」披薩，卻發現顏色不太對勁，只見披薩有大面積都黑掉，已經燒焦，賣相相當難看。（圖摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

只見原PO買的京醬披薩有大面積都黑掉，已經燒焦，賣相相當難看。網友還對此揶揄「暗黑披薩？」、「暗黑披薩？」、「這不是京醬，是驚嚇…」。原本還有民眾認為沒有燒焦，只是「京醬北京醬就是黑的啊」、「京醬就是甜麵醬，本來就是黑色的」。但原PO也強調，披薩被烤得太硬，不好咬；另外有其他網友上傳了正常的好市多「京醬披薩」的照片，相較之下顏色差超多，明顯是好市多犯下離譜烏龍。

其他網友上傳了正常的好市多「京醬披薩」的照片，相較之下顏色差超多，沒有恐怖的黑色燒焦物。（圖摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

有曾經在披薩店打工過的網友表示，「一般來說披薩上任何醬如果直接暴露的話一定都會烤焦，所以在做披薩的時候一定會確認最外圈的醬料上面有覆蓋起司絲，否則賣相會很差，甚至會直接重做一個」。看樣子就是原PO披薩烤焦的原因。

不少民眾也跳出來說，也在好市多買過黑掉的披薩，「旁邊都焦了，看了很不舒服…生氣退貨，不要讓人覺得好欺負」。最後，原PO聽從網友建議，拿回原店做退貨。並呼籲以後民眾至好市多購買披薩時，一定要先在場確認，以免回家後才發現拿到「暗黑披薩」。

(中時電子報)