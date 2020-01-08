擴大中等收入人口一直是大陸邁向小康社會的一個重要指標。大陸清華大學中國經濟思想與實現研究院日前發布了《宏觀經濟分析與預測》。報告建議，大陸政府應該通過3個五年計畫，也就是15年的時間，將目前10億低收入群體中的4億人變成爲中等收入群體，根據測算，只要這些低收入群體的人均可支配收入的年增速能超過4％，則大陸將可望實現中等收入人口倍增的目標。屆時中等收入人口占比，將會達到60％至70％左右。

根據相關報告指出，2018年，大陸的中等收入人群數量，已經首次突破4億人，佔據人口總量約30％。根據大陸財政部有關專家的分析，大陸城鎮人口戶（一般按3口之家計算）的平均稅前收入6萬（人民幣，下同）至20萬元，就是大陸比較標準的「中等收入者」。

清華大學的報告指出，如果大陸能夠實現中等收入人口倍增計劃，則大陸將會有大量汽車、空調的需求，以及大量進入城鎮的農村人口住房的需求。這些需求加在一起，每年預計可以至少帶動GDP增長0.7至0.75個百分點。

(旺報 )