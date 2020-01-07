中央氣象局表示，明（8）日東北季風增強，預計將影響到周四（9），北部及東北部白天高溫約18-21度左右，與今天高溫相比降幅約7-8度，外出請適時增添衣物。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天受東北季風影響，北部白天高溫約18-21度；東北部宜蘭15-18度；花蓮臺東及中南部約23-26度，周四(9)清晨溫度最低，中部以北約14-15度，北部空曠地區有機會來到12-13度，提醒民眾注意保暖。

陳伊秀指出，除了北部溫度偏涼外，中南部日夜溫差可達10度左右，早出晚歸的朋友請適時添加衣物；天氣方面，北部、東北部及東半部花東地區降雨機率稍增，大臺北東區偶有零星雨，其他地區為晴時多雲的天氣。

明天上午起臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至10級強陣風，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

環保署空氣品質預報資訊顯示，明天受東北季風影響，東北季風挾帶輕微境外污染物影響臺灣，南部位於下風處，污染物易累積；午後雲嘉南沿海地區風速增強，易引發地表揚塵影響空氣品質。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，金門地區可能達橘色提醒等級。

(中時 )