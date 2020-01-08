全錄（Xerox）以335億美元收購惠普（HP）案，得到金融機構的支持。全錄6日表示，已從數家銀行獲得240億美元融資，將協助全錄挺進收購惠普計畫。

全錄執行長威辛汀（John Visentin）在致惠普董事會的公開信中表示，全錄已經得到花旗集團、瑞穗金融集團，與美國銀行（BoA）240億美元融資，掃除全錄財力不足以收購惠普的疑慮。

全錄在2019年11月5日向惠普提出收購邀約，擬以每股17美元現金和0.137股全錄股票收購惠普。惠普稍後回絕全錄的收購提案，稱每股22美元的出價「大幅」低估惠普的價值，而且不符合股東的最佳利益。

當時外界質疑全錄是否能籌措到足夠的現金，收購規模更大的惠普，也擔心合併公司是否有能力處理龐大的負債。惠普的市值目前將近300億美元，規模幾乎是全錄的四倍

全錄取得收購惠普的資金，代表金融機構認可交易的合理性，並相信合併公司有能力創造充足的現金流。全錄曾表示，兩家公司合併可望節省逾20億美元成本。

此外，全錄獲得銀行融資亦顯示，該公司傾向成為交易的買家。部分分析師曾表示，全錄可能希望被惠普收購。

億萬富豪投資人暨全錄與惠普的大股東伊坎（Carl Icahn），曾在2019年12月敦促支持合併的惠普股東，遊說董事會回應全錄的邀約。伊坎對全錄與惠普的持股分別為10.9％和4.2％。

惠普回絕全錄後，雙方分別尋求股東的支持。威辛汀在信中指出，全錄與多位惠普大股東進行「有建設性的談話」。

萬一惠普持續拒絕全錄提親，伊坎或全錄可能在未來幾周發動委託書大戰。

(工商 )