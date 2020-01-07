韓國瑜競選辦公室否認李佳芬與楊蕙如在東京棒球場「一起看球」後，謝長廷在臉書上發文酸韓競辦稱，兩人「同場看球是客觀可以證明的事實，有什麼好否認的？何必急著否認？」但是謝長廷的不慎露出馬腳：既然是楊李兩人只在同一場地看球，那謝長廷自稱在同一個球場見到楊蕙如，又不是「一起看球」，那謝楊兩人在球場見面是做什麼？無怪乎有人懷疑楊赴日本是與謝長廷為網軍案進行串供。

針對韓競辦前一天指控以新文化基金會組織訓練網軍攻擊政敵，謝長廷昨日在第一時間回應稱，「藍營太想念我 ，每天唸茲在茲，不累嗎？」「韓陣營什麼事都扯上我，2020我沒有參選，卻經常佔選舉新聞版面，怪怪的，好了，可以讓我好好做外交了嗎？」」

才說要好好做外交，隔日在駐日代表處新春團拜時謝長廷又表示，他上次見到「卡神」楊蕙如是在日本棒球場，但楊蕙如沒有跟謝一起看球，而是「跟韓國瑜的太太一起看球」。

此事遭韓國瑜競選辦公室否認後，謝在臉書上發文酸韓競辦稱，「楊蕙如和李佳芬在東京巨蛋同場看球是客觀可以證明的事實，有什麼好否認的？何必急著否認？」

謝長廷回應韓競辦指控後，隨即在臉書上分享了楊蕙如臉書上的照片與貼文，照片上是李佳芬在球場被媒體包圍，貼文則是「哇靠！李佳芬坐我附近」，顯示楊蕙如對於李佳芬同在球場感到意外。

但謝長廷左酸右打韓競辦，巧妙閃躲楊蕙如網軍疑雲時，顯然在李佳芬看棒球這件事上露了馬腳：如果李佳芬與楊蕙如身處同一個球場，就被謝長廷稱為「一起看棒球」，那自稱在球場「見到」楊蕙如的謝長廷，卻否認與楊「一起看棒球」，那就不得不讓人懷疑，兩人既非一起看球，那為何會選在球場見面？

此外，新黨不分區立委候選人邱毅也爆料稱，邱義仁11月初赴日本與駐日代表謝長廷碰面，討論如何因應楊蕙如即將被起訴，根本就是為楊蕙如網軍案進行串供。這更讓人懷疑謝長廷去球場不是看球，但卻與楊蕙如碰面，其中是否有難以向外界透露的秘辛。謝長廷在團拜時爆出李佳芬與楊蕙如同一場地看球，記者又問起蘇啟誠的事，謝故作神秘回答：「很多事情不要講，好不好？」的確啟人疑竇。

(中時電子報)