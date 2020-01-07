國民黨總統候選人夫人李佳芬今(7)日下午親自到台中市中西東南區立委候選人李中競選部助選，她與支持民眾面對面親切互動，並呼籲民眾要堅定信心，支持二號韓國瑜和五號李中；李中在見面會中再度提出要制訂無煤時間表，還台中乾淨天空。

李佳芬夫人表示，台中原是她最夢幻居住的城市，台中的人文素養又很棒，但民進黨上台後，讓原本要維修時輪流開的火力發電廠十部機組火力全開，以致於台中、彰化、南投、雲林等中部居民深受髒空氣污染，這種空汙是拿民眾健康開玩笑。

李佳芬說: 「李中進入立院，韓國瑜當總統，一定要求訂出中華民國無煤時間表」。

李中說，市長盧秀燕很積極處理空汙問題，除了要求中火停止2部機組，也積極和英國相關機構洽談，他自己也列為政見，台灣應追隨歐洲和先進國家「逐年減煤」，總有一天是無煤家園，有些國家是2025、2030、2035年，「李中進入立院，韓國瑜當總統，一定要求訂出中華民國無煤時間表」。

李佳芬說，一個政府應該最關心老百姓兩件事：身體健康、心理健康，經濟好，家庭能照顧好，心理一定會快樂，經濟所得夠，當然就知道和養生、照顧全家休閒，身體、心理是政府最重要的工作。

李佳芬最後表示，人有慈悲心、眼見皆為正，台灣人這麼善良，韓國瑜當選要還台灣一個善良乾淨和諧的社會，她呼籲選民要做自己的主人，1月11日用選票教訓民進黨，中西東南區的朋友要支持李中，讓他進立法院為更多民眾謀福利。

(中時電子報)