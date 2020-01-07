美國《國家利益》期刊於5日刊登了一篇名為「台灣不能再給蔡英文另一個4年（Taiwan Must Not Give Tsai Ing-wen Four More Years）」的文章，文章作者署名Kent Wang。

文章內容表示，蔡英文選舉以來打的「反中牌」、販賣「亡國感」，讓兩岸關係不斷惡化，近一步導致台灣經濟的低迷與民主的倒退。作者稱，蔡英文不斷對兩岸投資進行設限，並宣布要透過新南向政策來減少對大陸的經濟依賴。不過政策並無顯著效果，台灣對大陸出口總額反而上升增長到出口總額的41％。

文章強調，很多觀點認為美陸貿易戰會摧毀大陸經濟，進而讓台灣與大陸在經濟上「脫鉤」。但事實上，貿易戰改變的只有外在環境，大陸出口總額占不到生產總額的20％，內需才是大陸經濟的命脈。相反的若是大陸經濟崩盤，台灣經濟會陷入重大衰退。

文章表示蔡英文執政以來，宣稱自己是民主捍衛者，卻利用政治上的支持來濫用權力。如果台灣人民不認清蔡政府的手段，將可能會淪為與現在共產主義國家一樣的下場。

作者認為，民主政治依賴的是三權分立，才能達到制衡效果，再加上媒體與輿論的運作，才可以防止政府的腐敗。但過去三年內，蔡政府控制了中選會、最高法院大法官等司法機構，並且讓媒體輿論偏向執政黨，這違反民主狀態，將會導致惡果。

文章發表後，有人質疑該篇文章立場偏頗，背後恐有政治勢力介入。國民黨不分區立委候選人陳以信對此發文表示，《國家利益》期刊是美國外交重要期刊，也是美國與國際涉外人士必讀的重要刊物。這篇文章作者是誰不是重點，關鍵在於該文觀點被該刊編輯部所接受，另外陳以信也強調「台美研究中心」由多位台裔美國企業家在華府成立，是一間百分百的美國華府智庫，絕對具備公信力。

(中時 )