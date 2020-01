美國《國家利益》期刊於5日刊登了一篇名為「台灣不能再給蔡英文另一個4年(Taiwan Must Not Give Tsai Ing-wen Four More Years)」的文章,文章作者署名Kent Wang。

文章內容表示,蔡英文選舉以來打的「反中牌」、販賣「亡國感」,讓兩岸關係不斷惡化,近一步導致台灣經濟的低迷與民主的倒退。作者稱,蔡英文不斷對兩岸投資進行設限,並宣布要透過新南向政策來減少對大陸的經濟依賴。不過政策並無顯著效果,台灣對大陸出口總額反而上升增長到出口總額的41%。

文章強調,很多觀點認為美陸貿易戰會摧毀大陸經濟,進而讓台灣與大陸在經濟上「脫鉤」。但事實上,貿易戰改變的只有外在環境,大陸出口總額占不到生產總額的20%,內需才是大陸經濟的命脈。相反的若是大陸經濟崩盤,台灣經濟會陷入重大衰退。

文章表示蔡英文執政以來,宣稱自己是民主捍衛者,卻利用政治上的支持來濫用權力。如果台灣人民不認清蔡政府的手段,將可能會淪為與現在共產主義國家一樣的下場。

作者認為,民主政治依賴的是三權分立,才能達到制衡效果,再加上媒體與輿論的運作,才可以防止政府的腐敗。但過去三年內,蔡政府控制了中選會、最高法院大法官等司法機構,並且讓媒體輿論偏向執政黨,這違反民主狀態,將會導致惡果。

文章發表後,有人質疑該篇文章立場偏頗,背後恐有政治勢力介入。國民黨不分區立委候選人陳以信對此發文表示,《國家利益》期刊是美國外交重要期刊,也是美國與國際涉外人士必讀的重要刊物。這篇文章作者是誰不是重點,關鍵在於該文觀點被該刊編輯部所接受,另外陳以信也強調「台美研究中心」由多位台裔美國企業家在華府成立,是一間百分百的美國華府智庫,絕對具備公信力。

(中時 )