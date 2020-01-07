立委余天和館長陳之漢等人日前接獲勒索恐嚇信，刑事局今天逮捕涉案的鄭姓男子，新北檢方訊後向法院聲請羈押。鄭男曾任調查局調查官，他在澎湖縣調查站任職期間不但交往情形相當複雜，且涉嫌利用職權多次不法洩漏個資給業者和線民，相當囂張。

據了解，鄭男在銀行業擔任法務人員，他在澎湖縣調查站任職期間交往複雜，且涉嫌多次不法洩漏個資給業者和線民，調查局政風室針對其不法洩密犯行，展開蒐證調查，另還曾涉家暴案件。

警方發現住在北市的鄭男在余天、國民黨立委顏寬恒、館長陳之漢和2名企業董事長去年的恐嚇信件案設有重嫌，經過警方清查、分析相關資料，並調閱監視器影像、採集恐嚇信件相關生物跡證比對，上午將他拘提到案，查扣作案用電腦2台、手機2具、信封袋6個、筆記本2本、鋼筆1枝等證物。涉有重嫌，並掌握他寄送恐嚇信的影像和信件筆跡，上午將他拘提到案，查扣作案用電腦2台、手機2具、信封袋6個、筆記本2本、鋼筆1枝等證物。

(中時電子報)