奧運中華男女排培訓隊兵分兩路，前往中國大陸江門及泰國呵叻參加東京奧運排球亞洲區資格賽，今晚在泰國的中華女排，第2局現場發生跳電意外，比賽一度中斷約10分鐘。

這次東京奧運排球亞洲區資格賽於今天到周日舉行，男排在大陸、女排在泰國，根據國際排球總會規定，男、女均分成A、B兩組，小組賽排名前兩名國家晉級4強，爭取最後一席奧運參賽資格。

男排共有8隊參賽，中華男排和伊朗、大陸、哈薩克分在A組，今天下午4點中華男排首戰伊朗，16比25、17比25、14比25落敗，明天要面對地主大陸仍將努力爭取勝利。

女排有7支隊伍爭搶奧運資格，中華隊和泰國、澳洲屬於A組，今晚7點和中華女排出戰地主泰國，第2局中華隊4比1領先時球場跳電，現場一片黑暗，剩大螢幕和電子廣告看板還亮著，球迷開啟手機的手電筒燈光作為照明，讓現場一度像開演唱會一樣。

經過超過10分鐘的搶救，球場再度恢復光明，該局中後段中華女排被對手超前，最終16比25、21比25、16比25直落三吞敗。

(中時 )