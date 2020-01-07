沈嶸率魔法命理學院親赴人安萬華平安站獻愛心。

歲末寒冬，為關懷社會窮苦人，有神明代言人之稱號的知名命理師沈嶸昨(6號(率領魔法命理學院的徒兒們，齊赴人安基金會萬華平安站，化身愛心小廚神，親自為寒士發放餐食，並送上「旺運正能量」魔法餅乾。她也兌現承諾，實踐每月一公益的計畫，捐款十萬元給人安基金會，做為支持「寒士吃飽30」愛心尾牙活動，希望窮苦朋友除了能夠獲得一頓溫飽之外，還能替來年轉運，開啟全新的人生。

年節將至，沈嶸也不忘提醒大家過年必做的六件事：像是圍爐吃年夜飯：準備的菜餚越豐盛越好，尤其桌上一定有魚，代表「年年有餘」，累積財富越來越多；還有要準備8百、8千或8萬的新鈔放在枕頭下，從除夕開始要一直放到初五才能拿出來花用，就能增加自己的財運亨通、財源廣進。家中入門的腳踏墊下放三枚硬幣，就能將財氣帶入門，金銀富貴跟著來。初一到大廟裡走春，向神明拜年並祈福，請神明保佑一整年事事順利，也可以在廟裡求發財金及錢母，擺放在家中財位，請神明幫你新年開財運，持續吸金賺不停。在穿著部分則是，要多穿喜氣顏色的新衣服，像是紅色、橘色、黃色等鮮豔亮麗的衣服，代表萬象更新。

此外，沈嶸也叮嚀過年初一到初五絕對不能做的5件事，像是不可灑水、掃地與倒垃圾，以免將家中的福氣及財運倒出家門，除夕前就要將家裡打掃乾淨。不可打罵小孩、生氣罵人或與人爭吵，新年一定要正能量幫自己開運。不可拿刀，帶有凶氣凶兆的不吉祥之意。不可打針、開刀、看病，象徵身體健康的好兆頭。品嚐年菜要記得留下魚頭魚尾不吃，象徵「有餘」。也要小心不打破碗、鏡子等玻璃陶器，以免造成破財或是財庫破洞，如果不小心打破要說「歲歲平安」。

沈嶸老師是命理界正能量的代表，希望將正能量傳遞到社會上每個角落，幫助社會更祥和。沈嶸表示：將於（1/19）舉辦全台16場「寒士吃飽30」提供每位寒士一頓團圓飯及一份應急紅包，目前募款僅達6成，希望能夠透過拋磚引玉，邀社會大眾一同貢獻心力。人安基金會盼社會大眾寒冬送暖，紅包500助寒士，愛心5000認圓桌，支持專線：022336-1247 林站長／劃撥帳號：50353406 (戶名：人安基金會 備註:尾牙)。

(中時電子報)