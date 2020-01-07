西班牙議會周二的投票，代理總理、社會黨（Socialist）領袖佩德羅‧桑切斯（Pedro Sánchez）以微弱多數勝選，取得籌組新政府的權力，也終於結束這個歐元區第四大經濟體近一年的政治困境。

美聯社報導，桑切斯（Sánchez）在周日的第一輪投票獲得176票，但是沒有達到獨立過半的門檻。在這種情況下需要第二輪投票，在這個階段，他只需要一個簡單的多數即可。星期二，桑切斯在18票棄權的情況，獲得了支持167票、反對165票的兩票之差，取得正式總理的職位，但是社會黨無法獨自過半的情況仍在，勢必要組織一個左翼聯盟的聯合政府，才能有效運作。

桑切斯自去年初以來一直擔任看守總理，他的險勝也引起了人們對聯合政府能夠持續多久的懷疑。

雖然聯合政府在歐洲很普遍，但是對西班牙來說，卻還是第一次，這是西班牙自1978年重返民主制度以來的第一個聯合政府，1978年是長期獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）逝世三年後。

桑切斯的社會黨，從去年贏得了連續兩次大選，但是兩次都未能獲得議會多數席位，這意味著他們必須與其他左派小黨合作才能行事，自11月的上次選舉以來，桑切斯顯然已經從少數的區域小政黨得到足夠的支持，或者承諾棄權。

然而，由於大多數的加泰隆尼亞左翼政黨聯盟ERC(強烈主張加泰隆尼亞獨立的勢力)都選擇棄權，引起西班牙政治分析師懷疑，猜測桑切斯是不是與這些加泰羅尼亞獨立黨派有什麼協議，是不是承諾更多政治讓步?多數反對黨抨擊桑切斯軟弱。

社會黨人不否認與ERC者有聯絡，他們辯稱這是解決加泰隆尼亞危機的必要手段，只有通過談判解決，才能讓西班牙維持一體，他們已經同意與ERC進行合作。

西班牙第三大黨「我們能黨」伊格萊西亞斯向桑切斯道賀勝選，社會黨與我們能黨將組成執政聯盟。(圖/路透社)

桑切斯和西班牙第三大黨「我們能黨」(也是個左派政黨)達成合作協議，「我們能黨」領導者伊格萊西亞斯(Pablo Iglesias Turrión )說，未來的新政策之，是提高高收入者的所得稅和資本利得稅。

(中時電子報)