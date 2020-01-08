因2018年12月認列百和興業-KY（8404）房地產營收15.24億元，但因2019年12月認列房地產營收掛零，導致台灣百和（9938）7日公布2019年12月合併營收11.94億元、年減52.88％，但累計2019年度合併營收153.18億元、年增11.68％，創年度營收歷史新高。

同樣地，百和興業-KY也因2019年12月認列房地產營收掛零，7日公布2019年12月合併營收4.32億元、年減76.68％，但累計2019年度合併營收65.74億元、年增9.69％，創年度營收歷史新高。

台灣百和與百和興業，均受惠越南新廠的生產線開出、產能增加，加上新客戶及認列房地產收入，讓兩家公司2019年度合併營收，均創歷史新高。

百和興業表示，旗下無錫百宏置業公司興建「百和國際花園」商住用地第一期第一批第1、2、4、5棟的營建案，已完售，2019年度認列大陸房地產營收13.14億元，略低於2018年度認列房地產營收15.24億元。

不過，因百和興業2018年度房地產營收，全部在該年12月認列，加上2019年12月認列房地產營收掛零，才造成百和興業2019年12月合併營收年減76.68％，也影響台灣百和2019年12月合併營收年減52.88％。

百和興業-KY指出，無錫「百和國際花園建案」第一期第一批的210戶精裝房已完售，第一期第二批第3、7棟營建案，103戶精裝房，今年底精裝修完工，2020年上半年開始銷售，每平方米平均房價人民幣2萬3,680元，比第一批高出逾人民幣4,000元，將增添2020年上半年營運動能。

(工商 )