谷音專程從洛杉磯回台挺韓國瑜。（粘耿豪攝）

谷音非常愛國。（取自臉書）

谷音和老公力挺韓國瑜。（取自臉書）

夫妻鶼鰈情深。（取自臉書）

谷音（左起）、鄧美芳、樓曼莉前年在國父紀念館，身穿國旗裝十分搶眼。（取自臉書）

65歲瓊瑤劇資深女星谷音移民洛杉磯多年，近日帶著小她5歲的老公Robert回台挺總統候選人韓國瑜，她說ㄝRobert從沒投過票，11日將把「處女投」獻給韓國瑜。谷音笑言，Robert原本只知道做生意，不是政治狂熱份子，現在跟著她「哈韓」，成為鋼鐵韓粉。

谷音年輕時以演反派聞名，參演過瓊瑤小說改編的電視劇《幾度夕陽紅》、《在水一方》、《煙雨濛濛》，並以《庭院深深》刻薄的歐愛琳角色拿下金鐘女演員獎。她此次挺韓不遺餘力，幾乎每場造勢都到場，被友人戲稱是「最佳助選員」，9日她也將與王芷蕾等星友們在凱達格蘭大道參加造勢活動。

她說，去年6月和僑胞們回台與韓國瑜碰面，「我第一個直覺是『這哪像做官的人』？」她好奇韓國瑜一個人出現，韓回她說「多一個人還要多一張高鐵票」，她認為韓國瑜用心感受苦民所苦，「他是中華民國有始以來的奇才，甚至喚醒人民沉澱內心已久的愛國熱情」。

谷音去年中開始在洛杉磯成立韓國瑜後援會，她說隨著韓國瑜的人氣，看到人情冷暖、海外僑胞熱情與惡鬥、政客現實、網紅一片亂象。韓的妻子李佳芬去年12月中到洛杉磯參加誓師大會，現場2000多位僑胞擠爆，1分鐘的路走了20分鐘，「我的腳被踩到紅腫，雖痛，內心卻很感動」。

她提到，挺韓國瑜還有個原因是，對方和她個性一樣直爽，「有些人認為我搖旗喊一喊就好，不用每場造勢都到，但我堅持『下了戲，我要做我喜歡的事』，我對政治沒興趣，但我很愛我的國家，我為中華民國好不容易出現的奇才而感興奮與感動，不容許被摧毀」。

(中時 )