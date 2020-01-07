韓國瑜對現場的鄉親說，他及宋瑋莉，不僅完全沒有動員，更沒有多做宣傳，現場「沒有遊覽車、沒有礦泉水、也沒有雙主菜便當、更沒有大腸包小腸」，有的只有一顆熱情的心。（資料照 吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今天到宜蘭造勢，並批民進黨清廉、勤政、愛鄉土的價值已經不見。（資料照 李忠一攝）

選戰倒數！國民黨總統候選人韓國瑜7日前往基隆、宜蘭與黨籍立委候選人合體，而韓國瑜致詞時更是金句連連。批評總統蔡英文，不光是三軍總司令，更身兼「網軍」總司令，大嘆總統大選「每秒被黑」。

韓國瑜到基隆場一上台便驚嘆「沒有宣傳、動員就來這麼多朋友支持，他真的很感動」。致詞時諷刺蔡說她不光是三軍總司令，更是第四軍—網軍，酸說蔡是網軍總司令，不斷抹黑、抹紅、抹黃，不斷的攻擊。他才會呼籲自己的支持者「蓋牌」，因為很清楚這是一場不公平的選舉，要把貪污腐敗的政府下台，相信得民心者，最終將會得天下。

這次選舉是一場不公平的選戰，藍綠就好像兩個拳擊手上擂台，但因為蔡英文掌握太多資源，一邊拿著烏茲衝鋒槍，但他手上拿的還不是水果刀，只有指甲刀，韓國瑜笑說「要跟對手怎麼拚？」

韓國瑜也說，今天是星期二，不是假日，看到大爆滿的人潮，韓形容基隆人「像石油一樣冒出來」，但他也不忘笑說，今天晚上的黑韓產業鏈主題大概就是講，「韓國瑜把人民比做石油」，然後又開始黑韓了，底下支持者聽了笑翻。

韓國瑜說民進黨把「抹黑」跟「選舉」變成雙胞胎！像日前抱小嬰兒也被說成會把疾病傳染給小孩，「我被黑，從一月一黑到一周一黑，後來一天一黑到一小時一黑，再後來是一分鐘一黑，現在是每一秒鐘都在黑。」他怒轟民進黨只要選舉就一定要用抹黑、奧步手段，「因為嘗過太多甜頭，認為買通媒體就會暢通無阻。」

另外，韓國瑜也到宜蘭聯合造勢活動，再嗆看到民進黨是愛金錢、愛權力、愛自己，讓他感概要為自己的土地感到驕傲。尤其是宜蘭、花蓮、台東要保持最純潔最沒有汙染的一塊土地，他跟大家保證一定會好好守護宜蘭這塊淨地。

(中時電子報)