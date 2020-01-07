▲南投縣第一選區公辦電視政見會，馬文君上台發言情形。（楊樹煌攝）

南投縣第一選區立法委員候選人第2場電視政見發表會，今7日晚間8時30分登場，民進黨籍候選人蔡培慧與國民黨籍候選人馬文君，依序上台說明未來政見，兩人激烈交鋒，煙硝味濃，尤其馬文君更是火力全開，砲火四射，不但針對蔡培慧並也點出執政黨的野蠻與傲慢，把立法院變成行政院立法局，讓民進籍立委只變成橡皮圖章。

南投縣選舉委員會辦理的第2場立法委員公辦電視政見發表會，今晚在南投縣政府地下2樓大禮堂舉辦，經主辦單位抽籤後，蔡培慧先上場、緊接著馬文君，各進行24分鐘論述。

蔡培慧在政見中提出，要讓南投交通網更完善，必須讓南投交通連結高鐵、台鐵，甚至把捷運、輕軌開進南投，要創造年青人就業機會與產業創生，營養午餐要有專法並要重視體育專業訓練，要照顧農家孩子，托嬰公托、私托要符合鄉親需求。

馬文君除說明南投四大皆空，交通需求的重要與她在擔任埔里鎮長時，就與當時立委吳敦義和蔡煌瑯力爭國六設置草屯與北山交流道，擔任立委並力爭縣內生活圈道路改善的重要，以解決南投交通問題；在擔任立委期間，並爭取超過150億地方建設經費，包括投147線及中寮環鄉道路等改善，學校各項建設如旭光高中科學館興建等，無時無刻都是心繫地方建設。

由於蔡培慧首在政見發表時，先針對北山交流道質疑馬文君非立委如何爭取？並指馬文君長期待在國防與外交委員會，如為地方何不轉換經濟、教育、農業或交通？才有助地方？且指馬被列入觀察名單，未善盡立委質詢職責，因而掀起煙硝的火花。

馬文君上台後，首就蔡培慧的慧做事，質疑會做事不是現在要選舉才做，早就該做，並指蔡只會割稻尾，投147線她早已爭取核准，蔡還說是她爭取？馬文君並直指蔡是酬庸立委，只為護航，不敢監督政府，不為預算把關，並指蔡在立院質詢不及她的一半，何時曾關心過地方？從不為地方著想；馬說，她雖抽籤都抽中國防外交，但卻是全方位立委，地方所需所有建設全都爭取。

接著馬文君話鋒一轉，直接批判民進黨只會欺騙選票，治國無能，讓國家經濟停滯不前，成為既野蠻又傲慢的政府，以酬庸式破壞政府文官制度，那有核能公投過的不算，反滲透法不經討論就強行通過？讓立法院變成行政院立法局，民進黨籍立委淪為橡皮圖章，馬質疑蔡培慧當時在太陽花及大埔事件的表現怎不見了？且她揭露慶富案，為政府擋下400億經費，但人去那了？楊惠如人去那了？全都民進黨政府縱容下不見了。

(中時 )