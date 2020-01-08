美國伊朗情勢緊張，造成油價上漲，已帶給2019年營運低迷的聚酯、加工絲、尼龍廠生機；在油價攀升帶動原料價格上漲下，去年營運衰退的新纖（1409）、力麗（1444）、力鵬（1447）、宏益（1452）及集盛（1455）等紡織廠，預期，聚酯、加工絲、尼龍產品價格可望逐漸調漲，去年十二月是低點，2020年可恢復成長。

市場指出，油價上漲勢必帶動紡纖原料EG、PTA 、CPL價格的上漲，在原料價格上漲下，聚酯、加工絲、尼龍等相關產品也必連動調漲。

新纖總經理羅時銓指出，油價波動一定會影響人纖價格，在油價突破60美元大關、短期走勢更是往上，可以確定，去年12月是聚酯、加工絲近年來的低點，今年相關產品價格一定會跟隨油價上漲而調整。

市場指出，2019年因油價表現相對較弱；加上中美貿戰影響客戶拉貨動能；以及市場產能大增價格拉抬不易，聚酯、加工絲、尼龍的價格從前年高峰急速摔下，造成廠商營收獲利衰退。

原本預期，此波價格下跌趨勢將會延續到第一季；不過，在美伊情勢緊張、油價上漲後，此趨勢已逆反轉，目前聚酯、加工絲及尼龍價格已醞釀反彈。

受到產品價格下跌，去年前三季的獲利都呈衰退的力麗、集盛指出，原料價格上漲一定會帶動產品價格，加上中美貿戰趨緩，下游客戶逐漸恢復拉貨動能，市場產業已出現聚酯、加工絲、尼龍價格反彈的氛圍，預期，第一季應該就可看到營運成長的好成績。

(工商 )