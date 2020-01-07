聯聯看、野火與金星娛樂共同打造，台灣首檔大型原創IP的超級女團選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》，7日舉辦開跑記者會，該節目由詹仁雄製作，陳漢典擔任助教並帶領30位女團成員首次亮相，Lulu驚喜現身，女團成員不乏星二代，名媛錢德月、名廚詹姆士以及前球星陳致遠的女兒都在其中。

錢德月23歲的女兒董若彤（Tiffany），剛從倫敦唸書回來，學的是時尚市場，近日被直擊與周興哲哥哥周予天甜蜜約會，她笑稱參加選秀對方完全不知情。至於農曆年是否安排約會，她回答：「會跟家人一起過。」詹仁雄在一旁緩頰，「她說只是朋友。」談到公眾人物的壓力，Tiffeny透露媽媽已提醒她會沒隱私，「看到報導照片，想說好醜，還拍我在吃炸雞的模樣，形象都沒有了。」

陳漢典（左）、Lulu出席《菱格世代Dancing Diamond 52》開跑記者會。（野火娛樂提供）

而詹姆士21歲女兒鄭羽涵相當有個性，目前在溫哥華唸書，學的是電影，平常喜歡跳舞，聰明的她還帶來爸爸的詹麵送給大家，不僅成功吸引所有人目光，還順便幫爸爸打廣告。前球星陳致遠和林秀琴的女兒陳琳，今年則只有14歲，從小就有明星夢，立志要成為下一位蔡依林。

詹仁雄透露，楊丞琳、潘瑋柏為節目導師之一，每集會有2位不同導師，口袋名單包含周興哲、高爾宣、Leo王以及ØZI，他透露先前已問過S.H.E，可惜三人無檔期，預計錄製14集。報名可搜尋臉書「Dancing Diamond 52」或IG「dd52girls」。

(中時 )