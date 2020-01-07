蔡英文致詞時提問，2020大選，台灣社會是要讓國民黨班師回朝？還是要讓民進黨繼續改革執政？（謝瓊雲攝）

民進黨副總統候選人賴清德(中)強調2020是守護台灣民主進步價值捍衛主權的關鍵大選，呼籲支持者一定要去投票，叫孩子返鄉回來投票，用三張選票顧台灣。（謝瓊雲攝）

蔡英文指出若國民黨重回執政，年金改革和能源轉型都停下來，政府恐將重新面臨破產危機、且核電廠將會越蓋越多。（謝瓊雲攝）

民進黨選前在彰化縣舉辦的最大型造勢活動，7日晚間在彰化市精誠夜市舉辦「勇敢自信、護台同行」「英德勝利造勢晚會，晚間8點半副總統候選人賴清德、蔡英文總統，陸續上台致詞，強調2020是守護台灣主權關鍵大選，呼籲支持者用三張選票顧台灣；蔡英文更表示，若讓國民黨班師回朝，吃香喝辣的地方黑金派系又會回來，保守反動的價值也會重新成為社會主流。

造勢晚會上，助選選團團長游錫堃、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍外，彰化縣民進黨籍四位候選人黃秀芳、陳素月、洪宗熠，陳秀寶都到現場，輪番上台宣講，會場擠滿熱情支持者，在主持人的帶動下不斷高喊「凍蒜」，氣勢驚人。

蔡英文表示，未來四年，是要讓國民黨班師回朝？還是要讓民進黨繼續改革執政？若讓國民黨班師回朝，地方黑金派系最高興，因為吃香喝辣的日子又回來了，「吳斯懷們」最高興，他們代表的反動保守價值又將重新成為社會主流，這在台灣社會是不應該發生的。

她說，選舉應該是讓台灣人高興，如果讓國民黨重回執政，政府破產陰影又會回來，年金改革並非針對特定族群，而是要讓國家財政安全無虞，這樣的改革若廢掉，社會將再次陷入動盪，過去幾年紛擾將重新在台灣上演一次，政府財政也面臨困境；而能源轉型停滯，核四重啟、核電廠也將越蓋越多，屆時核廢料又將如何處理？為了台灣的未來與下一代，她呼籲選民繼續支持蔡英文、支持民進黨，守護改革的成果，讓國會立委席次過半，成為她繼續執政的後盾。

(中時 )