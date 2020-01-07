東京奧運進入倒數200天! 本屆奧運也是東京繼1964 年後第二度主辦，成為唯一舉辦兩次夏季奧運的亞洲城市；東京奧運官方贊助品牌亞瑟士為迎接難得的全球盛事，特別重現以1964東奧榮耀為靈感，發表RETRO TOKYO復刻東京全產品系列，不僅復刻經典紅、白、藍三色於旗下經典鞋款，更在服飾系列注入日本摺紙、和風圖紋等傳統元素等，為東奧到來前展開華麗的序幕。

台灣亞瑟士贊助選手TEAM ASICS，包括「奧運希望」跆拳道選手黃鈺仁、蘇柏亞等多位選手也搶先穿上RETRO TOKYO服飾一同見證全新產品上市；而熱衷體育賽事的新生代甜姐兒演員劉奕兒也特別以應援大使身分到場為選手們加油打氣。呼應產品特色，此次發表會特別選擇同樣具復古氛圍充滿歷史感的華山站舉行。

台灣亞瑟士總經理謝玉真表示：「2020年是全球關注的奧運年，也是對所有的運動選手來說是前進最高殿堂的重要時刻，對於東奧官方贊助商亞瑟士來說也將是精銳盡出、精彩可期的一年。這次結合復古情懷與運動科技、向1964致敬的RETRO TOKYO復刻東京是我們迎接東奧的序曲，日本亞瑟士也已經搶先率領2020位日本民眾進入東奧主場館完成『First Run』啟用活動。隨著奧運越來越近，我們將會推出更多主題性商品與體驗活動，帶領大家一起動起來、一起迎接奧運盛典。」

TEAM ASICS 一生懸命全力備戰 目標體育最高殿堂 台灣亞瑟士贊助選手TEAM ASICS今日別開生面與專業模特兒一起走秀展示RETRO TOKYO新裝，包括跆拳道好手黃鈺仁、蘇柏亞、短跑好手魏泰陞、鄭博宇、以及2024奧運培訓選手田徑新秀楊睿萱、陳彩娟。

目前奧運積分排名第10的跆拳道選手黃鈺仁，將於近日參與東奧資格選手決選，今天全身穿著紅白色系運動服顯得格外鬥志高昂，他信心堅定的說到：「奧運是我夢寐以求想要參加的比賽，就算受傷倒下的那一刻，我還是想著要從下一場比賽累積分數。沒有別的，就是為了奧運金牌! 我會全力以赴拿下最高的榮耀。」

同樣將於本月參與東奧資格決選的亞運會女子跆拳道金牌蘇柏亞，一身紅白相間運動服襯托炯炯有神的雙眼更加銳利，她分享近日心情：「我一直以來就有著奧運夢，一路走來，我離我的目標越來越近，現在我只想盡全力享受這個過程，全力以赴為奧運而戰。」

國內短跑新秀魏泰陞與鄭博宇近來為了爭取奧運男子400公尺接力參賽資格積極備戰，同樣穿著全新紅白相間RETRO TOKYO系列服飾的他們，襯著黝黑的膚色更加健康朝氣；談到備戰狀況，19歲的魏泰陞有著初生之犢不畏戰的自信：「人家說進步0.01秒要花很多的時間，我就是花更多的時間練習，就是為了爭取東奧資格。對於我想要的東西，我絕對會盡我所能。」

此外，TEAM ASICS成員中還包括旅日柔道選手連珍羚、男排選手陳建禎以及東奧鐵人三項測試賽的郭家齊、張綺文等選手也正積極參與國內外賽事與備戰為取得東奧資格最後衝刺。

(中時 )