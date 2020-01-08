近20年來最大投資！看好寶特瓶級酯粒及回收級聚酯粒市場商機，新纖7日與日本三菱商事簽約，將攜手投資24億泰銖，在泰國擴建瓶用聚酯產線；新纖總經理羅時銓指出，擴建年產能約21萬噸，預計2021年擴建完成。

日本三菱原本就是新纖子公司泰國泰新光工業的原始股東，開始持股10％左右，經過多年後稀釋到3.85％，如今在這次的擴產中，將把對泰新廠的持股大幅提升到33～34％。

羅時銓指出，新纖成立30年以來，用心於寶特瓶級酯粒的發展，目前台灣與泰國共有兩處生產基地，年產能總計有50萬噸。除了銻觸媒酯粒，也成功開發量產鈦觸媒酯粒，並銷售日本市場，成為鈦觸媒酯粒第一品牌，積極開發環保綠能的相關產品。

近年來，全球產業對環境保護與循環經濟議題日益重視，國際級飲料如可口可樂等大廠，逐漸要求使用回收級聚酯粒（R-PET），美國加州政府甚至規定飲料廠商在2025年使用R-PET需達25％，2035年要35％。

新纖子公司泰新光工業在泰國經營25年，生產銷售瓶級酯粒，年產能約18萬噸，主要供應泰國國內與東南亞市場。為善盡世界社會責任與著眼循環經濟，泰新廠近年更致力回收廢棄寶特瓶事業。

擴大海外市場，是新纖近幾年定下的三大發展主軸之一；羅時銓指出，這次投資除因應瓶用級聚酯粒及回收級聚酯粒需求成長，並著眼關稅及全球市場佈局，因此計畫在泰國泰新廠擴建產能。

羅時銓強調，泰新廠的擴廠，主要就是因應R-PET的產能提升，在擴建年產能約21萬噸的瓶級聚酯粒，回收級聚酯粒事業會是擴建重點，未來全產後，R-PET產能占比將達5成。

根據市場估算，此次泰新廠新增的21萬噸瓶級酯粒，每年可為新纖帶來的產值可高達60億元。

新纖指出，泰國泰新廠擴建完成後，瓶級聚酯粒與回收級聚酯粒年總產能將達39萬噸。若再加計台灣的產能，新纖瓶用聚酯粒的總產能將超過70萬噸。

(工商 )