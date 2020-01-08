加拿大運動服飾品牌露露檸檬（Lululemon）創辦人威爾森（Chip Wilson）近日表示，運動服飾市場如今呈現四強鼎立狀態，露露檸檬與耐吉、愛迪達、大陸品牌安踏（Anta Sports）間的競爭激烈，至於Under Armour（UA）在幾年前早已出局。

威爾森6日接受CNBC電視台專訪時表示：「依我之見，UA在幾年前便已出局。主要通路商Sports Authority倒閉對他們影響很大。」

早已不插手公司營運的威爾森指出，在Sports Authority聲請破產後，UA逐漸加強與柯爾百貨（Kohls）的合作關係，同時朝向折扣品牌發展，加上主打14～18歲男性客群範圍過小，這些因素令他們未來不足以稱霸市場。

UA近來在自家北美市場銷售停滯成長，主因在於該公司堅持主打吸汗材質、強調機能的核心產品，未能趕上運動休閒（Athleisure）主流風潮，而這也導致執行長普朗克（Kevin Plank）上周下台一鞠躬。

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