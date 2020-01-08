美國叫車服務業者優步（Uber）與韓國現代汽車攜手開發空中計程車，加入產業界的飛天車研發競賽。

優步將提供合作夥伴空中支援服務，與連接地面交通，而現代將負責生產與部署空中計程車。

優步與現代合作開發的垂直起降的空中計程車，飛行距離可達60英里，最高時速為每小時180英里，飛行高度約在地上300至600公尺。

現代開發的全電動空中計程車原型，將在本屆美國消費性電子展（CES）亮相。2020年的CES將於1月7日至10日在拉斯維加斯登場。

優步表示，該款空中計程車最初會由飛行員駕駛，最終目標是自動駕駛。優步計劃在2020年進行測試飛行，期望在3年內開始提供商業服務。不過現階段有關空中計程車的法規仍然付之闕如。

優步的空中部門主管艾利森（Eric Allison）表示，公司相信現代有潛力以飛航界前所未見的速度，為「空中優步」（Uber Air）計畫大量生產高品質又可靠的飛行工具，壓低每趟乘客飛行成本。

全球第五大汽車廠現代與與子公司起亞（Kia）正努力追趕大型對手，加入開發飛天車的行列。現代的都市空中行動部門主管申在元（Jaiwon Shin）表示，公司對空中移動的願景，將改變世人對都市交通工具的概念。

現代在2019年延攬美國太空總署（NASA）前工程師申在元，帶領都市空中行動部門，並計劃在2025年前在該領域投資1.8兆韓元（約15億美元）。

根據摩根士丹利估計，2040年空中計程車市場規模將達1.5兆美元，載客服務約占其中的8,510億美元。

現代副董事長鄭義宣（Euisun Chung）在CES表示，全球飛機製造商、汽車廠與科技大廠湧進飛天車領域，公司將繼續與產業領導者合作。

(工商 )