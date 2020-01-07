徐乃麟7日主持華視節目《天才衝衝衝》，總統大選11日即將登場，被問到此事，他表示：「當然要投票！希望大家加油，你知道我心裡所屬。」他認為2020是很重要的一年，也呼籲不要把台灣搞得仇恨愈來愈深，「不管誰領導未來4年，不管誰選上都支持，選完希望大家能夠回歸一般平靜生活。」

徐乃麟強調：「台灣要開大門走大路，才能讓台灣更好，希望台灣能真正安居樂業，大家加油！」他也自嘲已一甲子，所以無所求，「不要再有紛擾，不要再鎖國，不要再意識形態，這些對台灣都沒幫助。」說完不忘比「YA」，似乎意有所指。

徐乃麟曝大兒子近況。（華視提供）

29歲大兒子徐新洋日前剛在東風衛視新節目《超級辯辯辯》，以助理主持身分出道，對於兒子闖星河，徐乃麟直言，「他就當助理，不算出道，主要學習剪接跟幕後企劃。」至於是否傳授主持秘訣，他笑回：「這種東西能夠怎麼提點？都是靠天分。」但他透露徐新洋進公司以來從未喊累。年關將至，是否期待大兒子的紅包，他笑稱，「孩子可以自給自足，我們就阿彌陀佛了，1個月賺5萬哪夠用？」

(中時 )