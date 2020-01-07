形象健康陽光的劉奕兒7日擔任運動品牌應援大使，與即將前進東京奧運的國手過招。她熱愛運動，從小立定志向要當體育選手，還為此讀新聞系想當體育記者，大學畢業時卻因家裡經濟出狀況，她為扛家計只得放棄夢想轉向幕前表演，記者會上她終於一圓體育記者夢，開心訪問奧運選手代表。

熱血運動狂劉奕兒（中）出席運動品牌活動，充當一日記者訪問奧運國手們。（台灣亞瑟士提供）

劉奕兒高中畢業時媽媽得乳癌，她大學畢業時媽媽又復發，除了家人生病，她也不小心發現爸爸的襪子穿到破了竟然還反過來穿，她這才知道爸爸會如此節省，是因為家裡經濟已經從小康變成有狀況，很需要她扛家計，所以她大學畢業後毅然放棄體育記者夢，「我只知道，家裡有困難了，我就出去賺，因為我是家中身體最強壯的人！」因為家對她永遠是最重要的，「我不能失去我的家人！」

不過出道5年至今，她從來沒有領過自己賺的一毛錢，甚至連提款卡都沒有，所有賺的錢都是給家人，平常有需要用錢，都是跟爸爸講，拿個一千元，「平常在劇組都有便當，我花不到什麼錢，物質慾望很少，我就只想跟家人在一起！因為不知道生命會有什麼變化⋯⋯」她坦言不清楚家裡債務還有多少，也不知道還自己要努力賺錢賺多久，只知道這是她應該盡的義務。

她透露，其實最近家裡除了原本的家人生病，以及一些經濟上的狀況，又有親人發生了一些不好的事，她必須邊拍新戲邊處理這些事，壓力真的很大，確實很煎熬，但又不敢讓其他人知道，就怕影響拍戲進度，甚至連遠在香港的男友洪天祥（Jimmy）也不知情，因為不想造成對方負擔。所以當被問是否可能閃婚，曾說36歲要嫁人的她說「目前還好」，她深感身體健康開心很重要，只想好好工作賺錢陪家人，也希望再拍更多好玩的好作品，過年則會循往例回台南陪外婆。

熱血運動狂劉奕兒（中）出席運動品牌活動。（台灣亞瑟士提供）

劉奕兒說，她小學是田徑隊，擅長短跑、跳高、跳遠，國中是籃球隊、高中排球隊，還是游泳高手，在爸爸耳濡目染下，也會跆拳道，所以以前很想當體育選手，後來體力不如人，於是為了想當體育記者，而就讀新聞系。其實她的出道處女作電影《排球甜心》原本幫她圓了運動員夢，但該片後來停拍，她希望之後還是能有機會拍運動員相關的戲，「希望可以展現生命力，很想把那樣的感受帶給大家」！

她主演的新戲《極道千金》日前推出，不過她笑說，一直以來她拍的戲，男友都不會看，「他說他不想看我跟別人太親密。應該是為了保護自己的心情吧！」至於拍親密戲是否需要報備？她說自己會跟男友說，而且她有自己堅持的尺度，「就是不能露點！其他床戲或舌吻，如果劇情需要，不是不合理的，我都還好」。

(中時 )