蔡明水在臉書貼文譴責有心人士操作反咬。（蔡明水臉書）

褒忠鄉7日下午傳出疑似選舉暴力事件，縣議員蔡明水雇請3名工人懸掛反同婚布條，遭張姓男子持鐮刀割掉，雙方發生爭執，張男持鐮刀割傷其中1名工人，演變成肢體衝突。蔡明水表示，工人脖子被割傷、衣服也破，是張男拜託和解，怎麼事後被反咬選舉暴力，「打人喊救人，我才要譴責鐮刀選舉暴力！」

蔡明水表示，他不認同同性婚姻所以製作白布條懸掛，他雇用的3名工人7日下午4點在褒忠鄉潮厝村158甲線張聖爺公附近懸掛時，遭1名男子拿鐮刀割斷，一連割8條，3名工人氣憤理論，對方竟以鐮刀揮舞，割傷其中1個工人的脖子背，3人為了自衛搶鐮刀，發生肢體衝突。

蔡明水說，案發後15分鐘，他趕到現場，褒忠鄉長陳建名也幾乎趕抵排解，男子對他坦承割布條不對，並且一再致歉，希望事件和平落幕，他決定不計較算了，當時男子的太太也在場，說先生精神最近不太好。

蔡明水表示，原本以為事情過了就算，沒想到事後竟被舉行記者會譴責暴力，令他十分莫名其妙，該男子喝酒、騎摩托車、拿鐮刀沿途破壞他的布條，他同情不追究，卻反而被咬，「我才更要譴責鐮刀選舉暴力」。

蔡明水表示，該名男子在求情的時候人都好好的，一再說「我卡不對」，完全看不出痛苦的樣子，後來怎麼躺在醫院，「我也不懂」。

(中時 )