美國與伊朗間衝突一觸即發，美軍第82空降師緊急開赴中東，北卡羅來納州布拉格堡基地有600官兵週末開拔，多數是年輕士兵，他們知道首次出任務可能就要開戰。

路透社報導，布拉格堡（Fort Bragg）這些官兵是第82空降師（82nd Airborne Division）奉令前往中東約3500名傘兵的一部分。其中許多士兵的第一站是科威特，最後目的地則列為機密。

一位年輕士兵高舉雙手歡呼：「兄弟們，我們要開戰了。」年紀較長的士兵則顯得較為嚴肅，他們的年紀約30及40多歲，曾經歷昔日同志傷殘或為國捐軀。

美國總統川普下令以無人機擊殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，引發中東將再陷新衝突的憂慮。第82空降師官兵正進行自2010年海地地震以來最大規模的「快速部署」行動。

對許多士兵而言，這將是他們的首次任務。他們打包收拾彈藥和步槍，在最後時刻打電話給親人，之後繳出他們的手機。還有人跑去捐血。

一名來自維吉尼亞州阿什伯勒市（Asheboro）的27歲士兵表示，當命令來時，他沒有感到驚訝。

他表示：「我正好在看新聞，看看那邊的情況如何。接著我收到來自中士的簡訊，叫我『不要亂跑』。」

第82空降師被視為美國陸軍機動性最高的部隊，已習於快速部署，但這次情況似乎不同以往。

美國陸軍發言人伯恩斯中校（Mike Burns）表示：「這些人對出任務感到興奮，但我們沒有人知道，他們會去多久。這是最困難的部分。」

(中央社)