海運業是非常國際化的事業，業界擔心民進黨的兩岸政策形同鎖國，會對台灣未來發展帶來嚴重破壞，因此支持國民黨候選人韓國瑜的比例很高，業界大老包括前交通部次長游芳來、達飛通運顧問周家獻、中國航運副董事長周慕豪、裕民航運總經理王書吉等，都表示願意公開支持韓國瑜。

周家獻是全球第三大貨櫃船公司達飛航運台灣公司達飛通運前董事長，擔任過台北市船務代理公會、船務代公會全國聯合會理事長，他指出，台灣過去經濟發展完全靠製造業，後因工資問題，產業移往中國大陸與東南亞，現今要生存主要靠服務業，要發展服務業就需要國際化，兩岸關係不好，如何國際化？

周家獻說，東協十國加三已經確定，現在擴大成為加六，這麼大的經濟體台灣卻被排除在外，過去台灣出口產品三分之二是輸歐美，現在變成三分之二輸亞洲，各國都不願意得罪中國大陸，兩岸關係不好，台灣如何有競爭力？現在新加坡國民所得平均是6萬多美元，香港5萬多美元，台灣則停留在2萬多美元很久了，令人憂心。

周慕豪表示，經過幾次參與韓國瑜造勢活動，對於大家來自四面八方，同心支持韓國瑜的現場熱烈氣氛深受感動。他認為工商界、軍公教警消與農漁民都支持韓國瑜，韓國瑜勝選機率很高。吳榮貴對於韓國瑜當選很有信心，建議大家520舉辦慶祝餐會。

(工商 )