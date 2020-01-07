產後變老？高圓圓未P私照洩絕美顏值根本少女 23:392020/01/07 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高圓圓去年升格當人母。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高圓圓和朋友聚會私照。（圖／翻攝自微博） 高圓圓少女感十足。（圖／翻攝自微博） 藝人高圓圓和趙又廷婚後甜蜜，終於在去年迎來女兒Rhea報到，高圓圓產後身材雖迅速恢復，氣質依舊，但仍一度被酸「感覺老了好多...」，讓不少粉絲替女神抱屈。 近日陸網就有她與朋友聚會照流出，照片中，高圓圓留著一頭長髮，皮膚看來白皙緊致，一雙大眼水靈動人，依舊電力十足，一下露出甜笑，一下俏皮瞪眼，少女感十足，讓不少網友看了狂讚「比我們20多，沒生過孩子的還年輕」、「女神還是這麽美」、「這是什麽仙女呀」。 (中時電子報) #高圓圓 #趙又廷 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊貴媚看兩岸影視 陸動力十足 04:092020/01/03 時尚娛樂 難得曬兒！噴母愛做親子瑜珈 陳妍希一身黑抬腿勾出S曲線 12:212020/01/03 娛樂 34歲朴敏英公開「真實膚況」 粉絲嚇傻眼 14:332020/01/03 娛樂 《延禧2》昭華公主卸女神包袱 超萌扭腰跳舞也清新 17:012020/01/03 娛樂 醫界女神不倫帥人夫做了19次 40張鹹濕照正宮看完氣炸 00:002020/01/04 社會 網看傻！陳珮騏18年前舊照出土 白嫩臉顏值超逆天 11:532020/01/04 娛樂 誰凍齡贏過49歲蘇慧倫？網推她「越來越年輕」 16:542020/01/04 娛樂 電音女神高衩泳衣中門大開 神秘三角帶全看光 11:282020/01/05 娛樂 金銀姐妹迷途 警扮湖中女神助返家 19:472020/01/06 社會 產後尿失禁惱人 奇美醫「生理回饋骨盆底肌訓練」 15:482020/01/07 生活 娛樂熱門新聞 年邁雙親為大兒子「做這讓步」 明道胞兄仍攜妻兒赴黃泉… - 娛樂 謝和弦聯手莉婭反擊混血妻「心最醜的是她」 - 娛樂 獨／詹惟中人生第一投 反霸凌挺韓國瑜 - 娛樂 蔣友柏林姮怡17年童話婚變 命理師曝「他報復成功」 - 娛樂 獨／瓊瑤劇資深女星最佳助選員 60歲尪處女投給韓國瑜 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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