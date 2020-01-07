高圓圓和朋友聚會私照。（圖／翻攝自微博）

高圓圓少女感十足。（圖／翻攝自微博）

藝人高圓圓和趙又廷婚後甜蜜，終於在去年迎來女兒Rhea報到，高圓圓產後身材雖迅速恢復，氣質依舊，但仍一度被酸「感覺老了好多...」，讓不少粉絲替女神抱屈。

近日陸網就有她與朋友聚會照流出，照片中，高圓圓留著一頭長髮，皮膚看來白皙緊致，一雙大眼水靈動人，依舊電力十足，一下露出甜笑，一下俏皮瞪眼，少女感十足，讓不少網友看了狂讚「比我們20多，沒生過孩子的還年輕」、「女神還是這麽美」、「這是什麽仙女呀」。

(中時電子報)