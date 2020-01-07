面對連鎖品牌攻城掠地，發跡台南的ＸＭ餐飲事業集團，繼開創火鍋吃到飽的ＸＭ火鍋連鎖店之後，再聯手原台南遠東百貨內鑽石樓蘇南璋主廚等服務團隊，新闢建位於德安百貨的上品軒茶樓，企圖再搶攻港式料理的餐飲新版圖。

儘管不少標榜全省皆有營業據點的連鎖餐飲集團，陸續搶攻全省百貨通路，發跡台南的ＸＭ餐飲事業集團，也嚐試以不同的餐飲種類，企圖在百貨通路中，闖出一片屬於自己的餐飲版圖。ＸＭ掌舵者陳炳宏表示，除了要面對來自各地的同業，要在以小吃聞名全省的台南插旗餐飲事業，更加不容易；ＸＭ從吃到飽的火鍋料理起家，原是認為火鍋只要食材新鮮，即可入手，但經營之後，卻發覺連要調理出顧客喜愛的火鍋湯頭，就是一大學問。

如果不是吃到飽的火鍋，單獨是肉類，或是海鮮，都要其不同最適合的湯頭種類，但吃到飽的火鍋，顧客較易在同一鍋內，同時加入各種海鮮與不同種類的肉類，經過不同嚐試，最後調理出，利用醃製過的西瓜綿作湯頭，最易受到顧客喜愛。

去年下半年，為了再拓展新版圖，ＸＭ決定插旗港式呷茶市場，並聘用到已有三十餘年烹調港點經驗，曾任台南知名呷茶，原遠東百貨鑽石樓的蘇南璋，擔任上品軒茶樓的主廚職位，連不少服務人員，也都來自鑽石樓。

蘇南璋為上品軒推出不少特色菜單，其中最受歡迎的蝦餃皇，水晶皮製作工序繁瑣，做皮就得花三年時間學習。內餡則選用草蝦及白蝦。做好三張皮，就得立刻包餡，否則皮會變乾。因為費工，所以上品軒的蝦餃皇，成為人氣單品，嘗過的客人都說讚。

同樣手工製作的雞粒鹹水餃、港式流沙包、海鮮魚翅餃、臘味蘿蔔糕、蟹黃燒賣等港式中、小點，也成了必點佳作。由於是新開張不久，中點與小點的港式點心，優待價一律50元，杏仁豆腐等甜點，也是一樣訂價50元。

(工商 )