士林夜市爆出佛心骰子牛坑殺消費者，市場處7日晚間會同警方查察但未發現不法。（台北市市場處提供／陳俊雄台北傳真）

士林夜市再爆坑殺觀光客案例！繼去年的天價水果後，又有網友上網po文爆料表示，他到士林夜市花100元買一份骰子牛，但裡頭竟然只有小小的9顆，讓該名網友直嘆這是「士林『佛心骰子牛』」。台北市市場處7日晚間前往查察，發現均已明確張貼標價，後續仍將持續稽查，以維護消費者權益。

有名網友爆料表示，他5日到士林夜市花了100元買一份骰子牛，但裡頭竟然只有小小的9顆，連盒子的一半都不到，牛肉的大小也跟一個指節差不多，這樣不成正比的價錢和份量讓網友實在無法接受，在文中寫道「士林佛心骰子牛要100元，連一塊都還沒吃…」。

對此網友一面倒抨擊攤商惡劣，還有人戲稱佛心的是消費者，市場處獲報後，7日晚間市場處會同警察局進行聯合稽查，發現目前各骰子牛攤位均已明確標價；另為減少消費者採買疑慮，市場處亦對業者加強輔導，要求業者於2周內須張貼符合實際份量對照價格的示意照片，供消費者於購買前確認牛肉的份量，以提升士林夜市友善的購物環境。

市場處表示，如有未標價情形，依法得處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，但因市場處查察發現各攤商都依法標價，並未坑殺消費者，因此無法可罰。市府後續仍會持續進行現場稽查，如有未標示價格者，依台北市消費者保護自治條例規定查處，嚴懲不貸。

(中時 )