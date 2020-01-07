谷音專程回台投票。粘耿豪攝

谷音和老公Robert回台挺韓國瑜。取自臉書

谷音的女兒有一雙水汪汪大眼，臉蛋激似白歆惠。取自臉書

Christina的作品。取自臉書

谷音息影的生活自在快樂。粘耿豪攝

夫妻鶼鰈情深。取自臉書

谷音很愛國。取自臉書

65歲瓊瑤劇資深女星谷音年輕時以演出反派聞名，參演過瓊瑤小說改編的電視劇《幾度夕陽紅》、《在水一方》、《煙雨濛濛》，並以《庭院深深》拿下金鐘女演員獎。

谷音移民洛杉磯多年，近日帶著小她5歲的老公Robert回台力挺總統候選人韓國瑜，Robert在投票11日當天將是「首投族」。谷音7日笑言，Robert原本只知道做生意，不熱中政治，現在跟著她「哈韓」，成為鋼鐵韓粉。

谷音當年到美國馬里蘭州生完女兒Christina即與前夫離婚，母女相依為命至今，女兒11歲時曾跟著她回台客串演戲，因水汪汪大眼的亮麗外型，在美國加州也曾被星探相中，谷音因為不放心，最終沒讓女兒入行，已28歲的Christina目前在洛杉磯邊工作邊進修電腦設計課程。

谷音分享，2020元旦第一天收到讓她既驚訝又感動的禮物，女兒3歲開始和她一起穿母女裝，雖是相依為命，生活卻充滿了愛。原來Christina以ㄧ顆一顆的珠子製作出與小時候照片一樣的圖像，「當時開車回家路上，我再也控制不了情緒，我放聲大哭，不是傷心而是太興奮！母親對子女的愛是無私毫無保留的付出，從未想過得到回報，只要孩子們健康、快樂、能通個電話，偶而碰面就滿足了。可是我收到女兒禮物才發現，原來我得到是如此豐富的愛、我得到的遠比我給的，我是多麽幸運、快樂的母親啊」。

谷音坦言，當初離婚是因發現前夫對婚姻不忠，加上前夫不適應美國生活，她主動提出結束2年多的婚姻，「勉強下去沒意思」。透露女兒小時候每逢生日或過節，她都買2份禮物送給女兒，告訴女兒其中1份是爸爸送的，她和前夫最後一次聯絡是女兒高中畢業之後，她希望前夫和女兒多聯絡，前夫卻告訴她「為什麼她（女兒）不打給我」，之後便與前夫未再聯絡。

她與小她5歲的老公Robert都是第二春，2人8年前低調再婚。谷音說，Robert與前妻生的小孩一個在工作，一個念柏克萊大學，都十分優秀，Robert從事國際物流生意，她常跟著他全世界跑。息影多年，她沒戲癮是因為有氣喘疾病，擔心拍戲過於疲累，Robert也心疼她，提醒她好好享受退休生活就好。

(中時 )