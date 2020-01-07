不論你信不信有鬼神存在，許多大自然的現象總帶著神秘色彩。一名女網友分享她真實恐怖經驗，她表示，在自己懷孕3個月時，曾和老公搬到台中一處電梯公寓。從那時起，靈異事件不斷，她甚至差點墜樓輕生。最毛的是，當她們決定要離開這詭異公寓時，耳邊竟傳來「駭人6字」，嚇壞夫妻倆口。

原PO在臉書《靈義公社》上表示，在懷孕3個月時住進一間鬼公寓令他印象相當深刻。當時應工作需要，和老公搬到台中一間電梯公寓。一住進去，原本感情很好的夫妻倆卻不知什麼緣故，開始了無止盡大大小小的争吵。

找不到吵架的原因就算了，原PO指出，有次激烈爭吵完，老公甩門出去，剩下原PO一人，無助的她竟慢慢被某種力量牽引至8樓的陽台邊，差點跳下去。她形容當下像是失去意識般，沒有任何抵抗能力，就在即將跳下去那一刻，肚子裡的胎兒動了，讓她頓時甦醒過來，差點發生憾事。

驚險墜樓事件過後，原PO趕緊去找師父請示，而得到的答案果然是「那房子不乾淨」。濟公師父要她們趕緊搬走，別繼續住在那。有了師父幫忙後，原PO家庭的確獲得改善，夫妻2人情緒不再劍拔弩張，但卻因為即將產下孩子為由，仍住在同間公寓。

就在原PO剛生完小孩，正在家坐月子休養時，和平常已習慣的鬼壓床不同，她直接被一股力量抓住腳往床下拖，嚇得原PO一身冷汗，抱著老公痛哭。於是2人決定要立即出走，這次僅花了2天，便收拾好，準備離開。

由於原PO師父曾交代，「要惦惦（安靜）地離開」，夫妻2人離開前，都不說話，但就在出了門，將門一關上時，原PO老公竟發狂地拉著她往外狂奔，表情驚恐無比，但仍不發一語。直到2人坐上車開離都市後，原PO老公才說，剛剛2人走到門口時，耳邊竟傳來細微的聲音，說著「你們要去哪裡？」

原PO後來指出，自從離開後便沒再遇到類似很毛的事情，很感謝當初濟公師父的幫助下，家中小孩已經健康長達至9歲。

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(中時電子報)