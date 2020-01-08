江西一名3歲男童，去年12月住院做康復治療，結果剛住院孩子就發高燒長20天都退不下來，家人甚至花了五萬多塊錢的人民幣(折合新台幣約20萬)也治不好。神離譜的是，治療了20多天才發現原來有問題不是孩子的身子而是醫院的溫度計，讓家人相當傻眼。

江先生的兒子5個多月前，被檢查出肺部感染致命細菌，輾轉治療了半年，直到一個月前，孩子病情終於穩定下來，轉到了浙江明州康復醫院做康復治療。沒想到上月5號辦的住院手續，8號上午就發現孩子就發燒了。之前的醫生曾告訴過江先生，孩子這病切忌發燒，一旦發燒就會致命。發現孩子發燒之後，醫院每天使用各種方式為他降溫，但小孩的體溫卻始終下不去一點效果也沒有。

不過江先生也注意到，孩子明明是高燒不退，但精神狀態卻很好，而且身體檢查報告的各項指標也很正常。主治醫生也一頭霧水，家長其實注意到一個細節，兒子只是在用專屬的水銀溫度計測量時，才顯示高燒，用別的溫度計卻正常。最後終於在去年的12月27號這天，江先生找來護士，換了一根新的體溫計。原本舊的的體溫計測出來還是39度，可拿新的一測，只有37度多正常。

對此江先生非常憤怒，因為這20天時間裡，家裡花了五萬元的醫藥費不說，3歲的兒子一遍一遍的吃藥打針，遭的這些罪該怎麼算？而搞不清楚狀況的醫院則表示，他們這批水銀溫度計沒有問題，測試結果有誤差也很正常，因為隨著插入位置的不同，測量結果也會不同。

醫院找來了負責江先生孩子的護士長她認為：小孩實際就是體溫高。他們用其他的體溫計測，比如測肛溫，孩子也是發燒的。過家長並不接受醫院的說法。院方也表示，孩子的病歷不方便提供。

後來醫院找來了這批水銀溫度計的供應商，也拿出了廠家提供的檢測合格報告。工廠也表示，他們生產的溫度計，出廠肯定是合格的。在運輸過程中，可能會遭遇異常情況，影響產品品質，但是絕不可能出現這麼高的誤差。目前，江先生已報請當地主管單位對涉事體溫計進行鑒定。

同時衛生單位主管機關也表示，患者如果需要病歷，院方必須提供。對於江先生孩子的情況，他們會立即介入調查。

(中時電子報)